На Киевщине мужчина упал с многоэтажки и разбился насмерть

В Белой Церкви произошел трагический случай — мужчина упал с многоэтажки. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«11 сентября в 11:20 в полицию поступило сообщение, что в городе Белая Церковь по улице Героев Крут с девятиэтажного дома упал человек. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Его личность устанавливают правоохранители», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту полицейские зарегистрировали обращение к единому учету заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

На месте происшествия правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина выпал с 19 этажа и выжил. Мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и травма грудной клетки.