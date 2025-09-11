ТСН в социальных сетях

Киев
231
1 мин

На Киевщине мужчина упал с многоэтажки и разбился насмерть

В Киевской области полиция выясняет обстоятельства и причины смерти упавшего с многоэтажки мужчины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция на месте происшествия

Полиция на месте происшествия / © Национальная полиция Украины

В Белой Церкви произошел трагический случай — мужчина упал с многоэтажки. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«11 сентября в 11:20 в полицию поступило сообщение, что в городе Белая Церковь по улице Героев Крут с девятиэтажного дома упал человек. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Его личность устанавливают правоохранители», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту полицейские зарегистрировали обращение к единому учету заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

На месте происшествия правоохранители устанавливают все происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина выпал с 19 этажа и выжил. Мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма живота и травма грудной клетки.

