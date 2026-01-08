На Киевщине мужчина пытал детей своей сожительницы: обнародованы шокирующие детали и фото

Мужчина, пытавший малолетних детей / © Полиция Киевской области

В Фастове Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, пытал детей своей сожительницы. От действий злоумышленника пострадали двухлетний мальчик и трехлетняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Пытал маленьких детей

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Фастова и сообщила о том, что мужчина, с которым она проживает, систематически избивает ее детей.

«Установлено, что 27-летний подозреваемый совершал в отношении двухлетнего мальчика и девочки в возрасте трех лет психологическое насилие и применял к ним физическую силу», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время малолетние изъяты и находятся в больнице — медики зафиксировали многочисленные синяки на лице и теле пострадавших.

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении злоумышленнику / © Прокуратура Киевской области

Следы насилия над детьми / © Прокуратура Киевской области

Следы насилия над детьми / © Прокуратура Киевской области

Опасные условия проживания малолетних детей / © Прокуратура Киевской области

Опасные условия проживания малолетних детей / © Прокуратура Киевской области

Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении по факту пыток малолетних детей (ч. 1, ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

