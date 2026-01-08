- Дата публикации
На Киевщине мужчина пытал детей своей сожительницы: обнародованы шокирующие детали и фото
В Киевской области прокуратура остановила насилие и изъяла детей из опасных условий проживания
В Фастове Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, пытал детей своей сожительницы. От действий злоумышленника пострадали двухлетний мальчик и трехлетняя девочка.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Пытал маленьких детей
По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Фастова и сообщила о том, что мужчина, с которым она проживает, систематически избивает ее детей.
«Установлено, что 27-летний подозреваемый совершал в отношении двухлетнего мальчика и девочки в возрасте трех лет психологическое насилие и применял к ним физическую силу», — уточнили в полиции.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время малолетние изъяты и находятся в больнице — медики зафиксировали многочисленные синяки на лице и теле пострадавших.
Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении по факту пыток малолетних детей (ч. 1, ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).
В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
