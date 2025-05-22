На Киевщине мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своего знакомого

© pixabay.com

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В Бородянке в Киевской области 27-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю дочь своего знакомого.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полицию о происшествии сообщил отец ребенка. Он рассказал, что вместе со своим «другом» распивал спиртные напитки у себя дома. Было уже поздно, поэтому злоумышленнику предложили остаться на ночлег. Когда отец уснул, насильник совершил сексуальное насилие в отношении дочери хозяина.

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© Полиция Киевской области

Сотрудники полиции задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины). За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 34-летний мужчина напоил, а затем изнасиловал 15-летнюю девушку.