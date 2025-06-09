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- Киев
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На Киевщине любители российской музыки напали на мужчину: видео и реакция полиции
В Броварах группа нетрезвых отдыхающих напала на мужчину, который попросил их выключить российскую музыку, что сопровождалось угрозами и повреждением имущества.
В Броварах Киевской области 8 июня группа людей, которая отдыхала возле озера, напала на мужчину. Все потому, что он попросил выключить российскую музыку. За дело уже взялась полиция.
Об этом сообщают киевские телеграм-каналы и полиция Киевщины.
В столичных пабликах распространяются видео и сообщения о том, что в Броварах люди напали на киевлянина Александра, который попросил ей выключить российскую музыку в публичном месте.
"Агрессивная пьянь бросалась на Александра, пытались сломать ему велосипед, обкладывали матом. Также это быдло откровенно угрожало мужчине и его сыну», — говорится в сообщениях из соцсетей.
Судя по разговорам на видео, мужчина вызвал полицию на место происшествия, что очень возмутило нетрезвых отдыхающих. Большинство из них — женщины. На кадрах видно, как они цепляются за велосипед Александра и не отпускают мужчину, хотя тот требует не трогать его имущество. Одна из женщин валит транспорт на землю. Это все происходит на глазах у маленького сына киевлянина, который стоит рядом и плачет.
Инцидент прокомментировала полиция Киевщины. Там сообщили, что 8 июня около 20:00 правоохранители получили сообщение от мужчины о том, что на одном из местных озер компания людей в нетрезвом состоянии ведет себя агрессивно, слушает музыку оккупанта и выражается нецензурной бранью. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
«Полицейские зарегистрировали обращение в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас проводится проверка, после чего правонарушители будут привлечены к ответственности«, — отметили в полиции.
Напомним, в марте в Киеве избили ветерана войны и его друзей за замечание из-за российской музыки. В соцсетях было опубликовано видео и этого конфликта.
А в апреле в Киеве на Подоле подростки громко слушали российскую музыку только через несколько часов после баллистической атаки России по Сумам. После замечаний прохожих подростки начали смеяться и делать песню громче. Полиция и сотрудники СБУ нашли нарушителей.