ТСН в социальных сетях

На Киевщине легковушка влетела в маршрутку с людьми: есть погибший и пострадавшие

Во время аварии погиб один из водителей.

На месте аварии

На месте аварии

В Киевской области, близи села Гоголев, произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом. Известно, что в салоне общественного транспорта находились восемь человек, среди них — двое несовершеннолетних.

«В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще три человека, среди них несовершеннолетний, пострадали», — говорится в сообщении.

По этому факту следователи полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что во Львовской области водитель сбил двух пешеходов — они скончались на месте от полученных травм.

