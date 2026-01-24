- Дата публикации
На Киевщине из-за атаки врага ранены четыре человека — КОВА
Киевщина снова оказалась под массированным ударом, ранены среди мирных жителей и повреждения жилой инфраструктуры.
Россия снова нанесла массированный удар по Киевской области, под атакой оказались мирные населенные пункты и жилые дома.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, в результате очередной вражеской атаки пострадали четверо жителей области.
В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги, ее госпитализировали в местную больницу. Еще двое пострадавших — мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения — получили незначительные порезы, медицинскую помощь им оказали на месте.
В Бориспольском районе женщину 1996 года рождения с диагнозом закрытую черепно-мозговую травму доставили в больницу.
Кроме раненых, зафиксировано разрушение жилищной инфраструктуры. В Броварском районе повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Еще один жилой дом получил повреждения в Бориспольском районе.
В областной администрации подчеркнули, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей региона находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 24 января было зафиксировано попадание в нескольких районах столицы.
Мы ранее информировали, что в Киеве и области в ночь на 24 января прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.