Атака на Киевщину / © ТСН.ua

Россия снова нанесла массированный удар по Киевской области, под атакой оказались мирные населенные пункты и жилые дома.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в результате очередной вражеской атаки пострадали четверо жителей области.

В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги, ее госпитализировали в местную больницу. Еще двое пострадавших — мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения — получили незначительные порезы, медицинскую помощь им оказали на месте.

В Бориспольском районе женщину 1996 года рождения с диагнозом закрытую черепно-мозговую травму доставили в больницу.

Кроме раненых, зафиксировано разрушение жилищной инфраструктуры. В Броварском районе повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Еще один жилой дом получил повреждения в Бориспольском районе.

В областной администрации подчеркнули, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей региона находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 24 января было зафиксировано попадание в нескольких районах столицы.

Мы ранее информировали, что в Киеве и области в ночь на 24 января прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.