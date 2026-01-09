На Киевщине из горящего подвала спасли трех взрослых и ребенка: все госпитализированы

Пожар / © ТСН.ua

Реклама

Последствия российской атаки дронов 9 января в Киевской области: в результате пожара в частном доме в Броварском районе трое взрослых и ребенок 5 лет получили отравление угарным газом — всех пострадавших госпитализировали в местную больницу.

Об этом сообщил Николай Калашник, поблагодарив спасателей, полицейских и медиков за профессиональные действия и спасенные жизни.

По его словам, еще один мужчина получил резаную рану предплечья из-за вражеских обстрелов — необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте. Массированная атака врага продолжается, под ударами гражданские дома мирных жителей.

Реклама

Последствия зафиксированы в четырех районах Киевской области. В Вышгородском районе поврежден частный дом. В Обуховском районе складские помещения и частный дом. В Броварском районе произошли пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах – все возгорания ликвидированы. В Бориспольском районе повреждены два частных дома.

Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности.

Тем временем идет атака на Киев : пожары и повреждения домов в четырех районах, медики выехали на вызовы.