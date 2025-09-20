На Киевщине горе-владельцы стреляли в собаку, чтобы он не сбежал со двора: фото

Собака, в которую стреляли владельцы / © из соцсетей

На Киевщине горе-владельцы стреляли в сбежавшую со двора собаку. Они целились в лапы животного.

Об этом сообщает полиция Киевщины в Telegram.

ЧП произошло в селе Гребенки Белоцерковского района.

«19 сентября в 21:00, правоохранители получили вызов о том, что в поселке Гребенки неизвестные выстрелили из пневматического оружия в собаку, попав в лапы», — говорится в сообщении.

По этому факту сотрудники полиции зарегистрировали обращение к единому учету регистрации заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Простреленная лапка / © из соцсетей

Полицейские устанавливают все обстоятельства и свидетелей указанного события.

«Если вы стали свидетелем или вам известна информация, касающаяся этого события, обращайтесь в Белоцерковское управление полиции Киевщины на спецлинию 102 или по адресу: г. Белая Церковь, ул. Привокзальная, 3», — просят полицейские.

Напомним, под Киевом волонтеры спасли истощенное животное, которое владельцы держали привязанным к потолку и не давали воды и пищи.