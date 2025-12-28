ТСН в социальных сетях

На Киевщине генератор в подвале убил человека

Трагедия в Броварах произошла из-за грубого нарушения правил безопасности.

Анастасия Павленко
На Киевщине произошло смертельное отравление угарным газом

В городе Бровары один человек погиб, еще один госпитализирован в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Трагедия произошла из-за грубого нарушения правил безопасности — генератор работал в подвальном помещении многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Напомним, в  Кировоградской области в доме двое детей и взрослый погибли из-за отравления угарным газом.

Спасатели в очередной раз напоминают, что угарный газ не имеет запаха, но смертельно опасен. Генераторы могут использоваться только на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от окон, дверей и вентиляционных проемов. При появлении слабости, тошноты или головокружения нужно немедленно звонить по телефону 103.

