На Киевщине два человека погибли в ужасном ДТП: в полиции сообщили детали (фото)

В Белоцерковском районе Киевской области в ДТП погибли двое мужчин.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Авария произошла 4 октября на автодороге село Ракитное — село Остров.

«Правоохранители предварительно установили, что 31-летний водитель внедорожника Toyota RAV4, двигаясь в направлении села Остров, совершил выезд на правую обочину, где совершил наезд на электроопору и, продолжая движение, совершил выезд в кювет», — говорится в сообщении.

К сожалению, в результате ДТП водитель и его 31-летний пассажир погибли на месте.

Смертельное ДТП на Белоцерковщине / © Полиция Киевской области

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

