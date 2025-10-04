- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 387
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине два человека погибли в ужасном ДТП: в полиции сообщили детали (фото)
31-летний водитель внедорожника Toyota RAV4 совершил выезд на правую обочину, где совершил наезд на электроопору и, продолжая движение, совершил выезд в кювет.
В Белоцерковском районе Киевской области в ДТП погибли двое мужчин.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
Авария произошла 4 октября на автодороге село Ракитное — село Остров.
«Правоохранители предварительно установили, что 31-летний водитель внедорожника Toyota RAV4, двигаясь в направлении села Остров, совершил выезд на правую обочину, где совершил наезд на электроопору и, продолжая движение, совершил выезд в кювет», — говорится в сообщении.
К сожалению, в результате ДТП водитель и его 31-летний пассажир погибли на месте.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
