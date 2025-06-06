На Киевщине дети жестоко издевались над котом и снимали это на видео: подробности

Кот / © Associated Press

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В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители обнаружили шокирующую видеозапись с жестоким обращением с котом.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

По информации правоохранителей, одна из малолетних девушек бросала кота в кусты, другая снимала это на телефон, а третья наблюдала за происходящим. Сейчас официальных обращений в полицию не поступало, но продолжается проверка для установления всех участников и свидетелей.

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Полиция призывает свидетелей жестокого обращения с животными не оставаться равнодушными: делать замечания обидчикам, по возможности останавливать их и сообщать правоохранителям по номеру «102». Для подтверждения фактов рекомендуют делать фото или видео до приезда полиции.

Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными

В Украине за умышленное издевательство над животными, включая бездомных, что приводит к их увечьям или смерти, а умышленное натравливание животных друг на друга или на других — грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет. Это же касается и публичных призывов к насилию над животными и распространения соответствующих материалов.

Если подобные действия совершаются в присутствии детей или подростков, наказание становится жестче: от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В случаях, когда издевательство является особо жестоким, совершенное группой лиц, в отношении нескольких животных, или повторно — виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

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Случаи издевательств над животными в Украине

К сожалению, случаи жестокого обращения с животными в Украине не единичны.

Так, в Одесской области мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие над собакой — по данному факту ведется следствие.

А на горнолыжном курорте Буковель туристы стали свидетелями жестокого обращения с животным. Мужчина наносил удары палкой коню, который не мог сдвинуть бревна.

В селе Гатное Киевской области женщина нанесла собаке несколько ударов топором. Полиция квалифицировала действия как жестокое обращение с животным и открыла досудебное расследование.

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Еще один вопиющий случай произошел в феврале 2025 года в Запорожье. Трое подростков замучили собаку до смерти, а после — пытались сфотографироваться с ее телом.