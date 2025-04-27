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- Киев
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На Киевщине бабушка до смерти забила новорожденного внука стулом
По данным следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В Киевской области будут судить 63-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного внука. Ей грозит 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области и Киевская областная прокуратура.
Как установили правоохранители, бабушка была дома вместе с младенцем, которому исполнилась только неделя.
«Находясь наедине с младенцем, она деревянным стулом нанесла телесные повреждения по голове и телу ребенка. После чего перенесла мальчика в спальню и положила в кроватку, где умерла от полученных травм», — рассказали в прокуратуре.
По данным следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бабушки мальчика по факту умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного с особой жестокостью (пункты 2, 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит 15 лет заключения.
В настоящее время обвиняемая находится под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Одесской области женщина подстрелила 5-летнюю внучку.