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- Киев
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На Киевщине 34-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка: полиция сообщила детали (фото)
Мать девушки, узнав о трагедии, сразу обратилась в полицию, преступник был задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
В Обуховском районе на Киевщине 34-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка. В полицию с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
«Правоохранители установили, что обидчик познакомился с девушкой в магазине, после чего он угостил ее алкоголем и предложил пойти к себе домой. В дальнейшем мужчина повел девушку в комнату и воспользовавшись возможностью уединения, использовал собственное преимущество в силе и вопреки воле девушки совершил в отношении нее действия сексуального характера», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого. Вещественные доказательства изъяли.
Следователи, при процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры, сообщили обидчику о подозрении по факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).
За совершенное подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал «посадить его родителей».