Киев
459
На Киев опасность — водителей предупредили об угрозе

В Киеве из-за тумана объявили первый уровень опасности.

Игорь Бережанский
Туман накроет Киев: водителей предупредили об опасности

Туман накроет Киев: водителей предупредили об опасности / © Pixabay

В понедельник, 15 декабря, из-за туманной погоды в Киеве видимость на дорогах составит 200-500 метров. Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.

Об этом предупредили КГГА и Укргидрометцентр.

«В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в Киеве туман. Видимость — 200-500 м (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

Между тем пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

459
