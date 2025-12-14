- Дата публикации
На Киев опасность — водителей предупредили об угрозе
В Киеве из-за тумана объявили первый уровень опасности.
В понедельник, 15 декабря, из-за туманной погоды в Киеве видимость на дорогах составит 200-500 метров. Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.
Об этом предупредили КГГА и Укргидрометцентр.
«В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в Киеве туман. Видимость — 200-500 м (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Между тем пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
