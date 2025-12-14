На Киев опасность — водителей предупредили об угрозе

Туман накроет Киев: водителей предупредили об опасности / © Pixabay

В понедельник, 15 декабря, из-за туманной погоды в Киеве видимость на дорогах составит 200-500 метров. Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.

Об этом предупредили КГГА и Укргидрометцентр.

«В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в Киеве туман. Видимость — 200-500 м (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Между тем пешеходов призывают быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

