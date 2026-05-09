На Киев идет резкая волна похолодания: синоптики назвали дату, когда окончательно испортится погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в столице 9 мая / © УНИАН

В ближайшие выходные жителей столицы ожидают погодные контрасты: от приятного весеннего тепла в субботу до резкого похолодания с ливнями в воскресенье.

В Киеве 9 мая осадков не предвидится, однако 10 мая пройдут дожди, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в субботу в столице будет теплая погода — ожидается до +20 градусов тепла, однако в воскресенье станет прохладнее — до +12+14 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 9 мая на Киевщине облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы.

Ветер будет дуть юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный и со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +10 до +12 градусов тепла°, днем воздух прогреется от +21 до +23 градусов выше нуля.

По данным погодного портала Sinoptik, в столице 9 мая в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +13 градусов тепла ночью до +21 градуса тепла днем.

Погода в Киеве 9 мая

Однако в воскресенье, 10 мая, облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Утром начнется сильный дождь, но он должен закончиться еще до прихода вечера.

Температура воздуха составит от +15 градусов тепла ночью до +13 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 10 мая

