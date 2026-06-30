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На Киев и область идет серьезная опасность: синоптики предупредили об ударе стихии с жарой
Последний день июня в столичном регионе будет отмечен сухой и жаркой погодой с температурой до 34 градусов тепла.
Последний день июня в Киеве и области будет жарким, температура достигнет +34 градусов тепла, однако метеорологи предупреждают жителей региона о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 30 июня в Киеве будет без осадков и жарко. Дневная температура воздуха поднимется до +34 градусов.
В Киевской области 30 июня будет небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют.
Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +29 до +34 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла, днем температура воздуха будет колебаться от +31 до +33 градусов тепла.
В то же время метеорологи предупреждают об опасности в Киевской области 30 июня. В области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.
По данным метеопортала Sinoptik, 30 июня в Киеве ожидается ясная погода. Осадков не предвидится.
Температура воздуха будет колебаться от +23 градусов тепла ночью до +32 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 30 июня.
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