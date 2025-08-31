На беременную женщину надели наручники: в полиции рассказали зачем

Кандалы / © Pixabay

В Киеве патрульные полицейские задержали водителя автомобиля Hyundai, который находился в розыске. Инцидент произошел на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Правоохранители остановили авто из-за нарушения правил дорожного движения — водитель не пропустил пешеходов на переходе. Во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске по ст. 210 КУоАП (уклонение от учета или прохождения мобилизационной подготовки).

По законному требованию полицейских водитель попытался убежать, однако его догнали и задержали с применением наручников.

Во время задержания пассажирка автомобиля набросилась на патрульных и нанесла одной из правоохранителей телесные повреждения. Женщину также задержали и передали следователям. Позже она сообщила, что может быть беременной.

На водителя составили админматериалы: постановление по ч.1 ст.122 КУоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам); протокол по ст.185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского); протокол задержания с последующей доставкой в ТЦК.

Полицейская, которая получила травмы, получила помощь медиков. Водитель и пассажирка не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Ранее сообщалось о том, в Киеве, недалеко от метро «Харьковская», полиция остановила мужчину для проверки документов. Он оказался в розыске, поэтому вызвали ТЦК. Мужчина попытался убежать, но его силой задержали. Вмешалась его девушка, которая, по словам очевидцев, беременна, и к ней также применили силу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация и работает приложение «Резерв+», где военнообязанные могут обновить свои данные, получить военно-учетный документ или посмотреть статус, в котором они находятся. Так, у некоторых появляется статус «в розыске»