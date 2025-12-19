На Андреевском спуске в Киеве демонтируют скандальный памятник - детали

Памятник Булгакову

Реклама

В Киеве демонтируют ряд памятников и отдельных элементов, связанных с советской и российской историей.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам организационно-правовых мероприятий по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

«Киев уже более 10 лет последовательно переосмысливает собственное публичное пространство. Эта политика базируется на профессиональных экспертных выводах и открытом диалоге с обществом. Каждый вопрос относительно памятных объектов рассматривается комплексно — с учетом исторического контекста, символического значения и чувствительности темы для жителей. В то же время Украина имеет собственных выдающихся деятелей, культурных фигур и современных Героев, память о которых заслуживает достойного представления в публичном пространстве столицы», — отметила Старостенко.

Реклама

По решению Киевсовета от 13 июля 2023 года, в перечень объектов, подлежащих устранению, внесен 251 памятный объект. Сейчас демонтировали более 170 из них. Еще 36 объектов готовят к демонтажу или корректировке балансодержатели. Отдельно 37 объектов являются памятниками культурного наследия, поэтому работы с ними возможны только после согласования с Министерством культуры Украины.

Проголосованное решение также предусматривает изъятие запрещенной или идеологически маркированной символики с объектов, имеющих архитектурную, историческую или градостроительную ценность, с их сохранением.

Среди объектов, которые претерпевают изменения

Рынок «Житний» (Подольский район) — декоративная отделка фасада с изъятием надписей «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» и цитаты «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов»;

объект на въезде в Киев (Голосеевский район) — изъятие запрещенной символики;

дом на ул. Ивана Драча, 3 — устранение отдельных идеологических элементов;

знак границы Киева (Святошинский район) — изъятие герба СССР;

дом на ул. Архитектора Городецкого, 9 — удаление надписи «МУП СССР»;

памятный знак «Нулевой километр» / Глобус — капитальный ремонт с изъятием названий российских городов;

мемориальная доска Виктору Васнецову — реставрация с удалением слова «российский»;

памятник воинам-освободителям — текст на украинском, замена дат «1941-1945» на «1939-1945», формулировка «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война».

Кроме того, Киевсовет поддержал устранение из публичного пространства памятников Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову, символического знака «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой, памятного камня в честь 100-летия Ленина, мемориальной доски Петру Чайковскому и мемориальной доски с надписью о подпольной работе Шевченковского райкома КП (б) У Киеве в период немецко-фашистской оккупации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе местные активисты накинули петлю на памятник Пушкину.