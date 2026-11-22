Атака РФ на Дымер

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В результате сегодняшней российской атаки на поселок Дымер Киевской области пострадал жилой дом, а его жители пережили ночь в страхе за самых родных. Очевидцы российской атаки рассказали, что им пришлось пережить.

Об этом сообщает «Новини.LIVE».

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Ночная атака на Дымер: что рассказали очевидцы

Жительница поселка Елена проснулась ночью от громкого взрыва. Они с мужем сразу побежали проверить старшего ребенка. Когда они открыли дверь, увидели затянутый дымом подъезд и обломки стекла.

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«Мы не знали, что делать. Младший ребенок спал возле нас, а старший в своей комнате. Мы быстренько к ней с мужем, открываем дверь, а в подъезде полно дыма и стекла», — говорит женщина.

С четырех часов утра семья дежурит рядом с поврежденной многоэтажкой в ожидании каких-либо известий. Судьба их знакомых, в том числе 11-летней подруги дочери Елены, до сих пор неизвестна — дозвониться до них не удается.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере 14 человек в Дымере после российской атаки не выходят на связь.

«С утра идет поисково-спасательная операция в Дымере Киевской области. В пятиэтажке частично разрушен подъезд из-за российской атаки дроном. Благодарю наших спасателей, которые сработали быстро: девять человек уже эвакуировали и локализовали пожар. Но, к сожалению, под завалами могут быть еще люди: 14 человек не выходят на связь», — написал президент.

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Удар по Дымеру 22 ноября: главное

Напомним, в ночь на 22 ноября россияне атаковали дронами Киевскую область. В поселке Дымер Вышгородского района из-за удара поврежден пятиэтажный жилой дом: возник пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж, а взрывной волной задело соседний детсад и магазин.

По данным ГСЧС и руководителя Киевской ОВА Тимура Ткаченко, под завалами могут находиться по меньшей мере семь жителей. Спасатели эвакуируют людей, разбирают конструкции и проводят поисковые работы; на месте также работают медики и психологи.

В результате атаки пострадали два человека: госпитализирован подросток с множественными осколочными ранениями руки, а 22-летней девушке с резаными ранами стопы помощь оказали на месте.

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