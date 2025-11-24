"Мы все понимаем, что его убили": мать погибшего после ВЛК Романа Сопина обратилась к обществу

Лариса Сопина вместе с сыном Романом Сопином Фото: Лариса Сопина / © соцмережі

Прошел месяц со дня трагической гибели сына известных актеров, Романа Сопина, скончавшегося после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Мать погибшего Лариса Сопина рассказала о новых подробностях этого инцидента. Также она обвиняет правоохранительные органы в небрежном расследовании и игнорировании версии убийства.

Об этом Лариса Сопина рассказала в своем сообщении в Facebook.

«Кроме помощи журналистов, блоггеров и нашего адвоката Александра Протаса об освещении этой трагедии (а этих случаев достаточно много в стране, как нам сообщают потерпевшие!) — информации почти нет! На все запросы нашего адвоката в государственные институты всего несколько ответов с разными версиями „несчастного!!!!“ случае и никакой версии убийства! Даже эту мысль не рассматривают, потому что зачем? „Несчастный случай“ — это так просто!!!», — написала мать погибшего.

Семья Романа Сопина и их адвокат Александр Протас настаивают, что травмы, полученные погибшим, не могли являться следствием обычного падения. Лариса Сопина также добавила, что получает письма с поддержкой. Люди просят ее продолжать не молчать и помочь другим пострадали, чтобы эти дела не стали болотом пренебрежения и безнаказанности.

«Мы все понимаем что такого не бывает, чтобы взрослый, здоровый человек мог получить такие страшные травмы от обычного падения. Мы все понимаем, что его убили. Мы не понимаем, почему ДБР, Национальная Полиция, Военная прокуратура ничего не делают для расследования убийства? Больно, когда гибнут от руки врага и страшно, когда гибнут от рук своих! Мы продолжаем искать виновных и ждем честности и беспристрастности действий правоохранительной системы Украины!», — подытожила мать погибшего.

Напомним, в Киеве 24 октября трагически оборвалась жизнь 43-летнего Романа Сопина , сына известных театральных деятелей, актеров Олега и Ларисы Сопиных. Смерти предшествовал ряд событий, связанных с его пребыванием в Подольском территориальном центре комплектования (ТЦК).

Роман Сопин попал в медицинское учреждение в критическом состоянии, получив тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние. По данным журналистов и друзей семьи, инцидент произошел вскоре после того, как мужчину «мобилизовали». После госпитализации он впал в кому и умер на следующий день.

Правоохранительные органы Киева открыли уголовное производство по факту смерти. Предварительная версия происшествия, озвученная полицией, утверждает, что мужчина якобы «упал на пол и травмировался» непосредственно в помещении распределительного пункта ТЦК.

Представители ТЦК и врачи также высказывали предположение о возможном эпилептическом приступе, повлекшем падение. Однако родители погибшего категорически не доверяют этой официальной версии событий и настаивают на тщательном расследовании обстоятельств получения Романом смертельных травм.