Мужчину забрали в ТЦК на глазах у 12-летней дочери: на чью сторону стал суд

Задержание мужчины / © ТСН.ua

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В Киевской области Васильковский суд признал виновным мужчину, которого задержали полицейские вместе с работниками ТЦК и СП, когда тот вез 12-летнюю дочь в школу. Водитель отказался показать документы и оказал сопротивление.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Детали инцидента с мужчиной, сотрудниками полиции и ТЦК

Как отмечается в материалах дела, инцидент произошел 20 марта на территории Киевской области. Мужчина, которого в деле назвали активным нарушителем правил военного учета и мобилизации, не выполнил требование инспектора полиции Снигура Р. прекратить правонарушение и проследовать в соответствующий орган для оформления административных материалов.

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По данным полиции, мужчина также грубо высказывался в адрес правоохранителей и оказывал им физическое сопротивление. После этого в отношении него был оформлен протокол об административном задержании.

В суде мужчина вину не признал. Он рассказал, что утром вез 12-летнюю дочь в школу, когда его остановили полицейские и попросили предъявить водительское удостоверение. По словам мужчины, он отказался показывать документы, поскольку считал остановку безосновательной. Водитель утверждал, что после этого правоохранители начали объяснять остановку другими причинами — якобы он не был пристегнут или были неисправности фар автомобиля.

Мужчина также заявил, что полицейские вытащили его из машины и доставили в ТЦК, тогда как его дочь осталась одна у автомобиля. По словам водителя, задержание произошло без составления соответствующего протокола.

Суд исследовал доказательства

Суд рассмотрел письменные материалы дела, в частности, протокол об админправонарушении, составленный по статье 185 КУоАП. В нем были зафиксированы обстоятельства инцидента и правовая квалификация действий мужчины. От подписи в документе он отказался.

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Кроме того, суд исследовал протокол об административном задержании. В нем отмечено, что 20 марта мужчину задержали в связи с совершением правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210-1 КУоАП. Цель задержания — установление обстоятельств происшествия и оформление административных материалов.

Также суд рассмотрел рапорт работника Обуховского райуправления полиции, датированный 20 марта. В рапорте правоохранитель отметил, что нес службу в патруле совместно с представителями ТЦК в рамках мероприятий по выявлению нарушений правил военного учета и мобилизации. По его словам, остановившийся водитель отказался предоставить документы для проверки и пытался остаться в автомобиле, закрывшись внутри.

Как отмечается в рапорте, во время задержания правоохранители установили, что мужчина является субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 210-1 КУоАП. В связи с этим его должны были доставить в ТЦК.

Суд не принял аргументы мужчины о безосновательной остановке авто

Проанализировав объяснения мужчины и доказательства по делу, суд пришел к выводу, что его действия обоснованно квалифицировали по статье 185 КУоАП. Суд установил, что мужчина не выполнил законное требование полицейского прекратить противоправные действия и проследовать в районный ТЦК для оформления админматериалов.

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Аргументы мужчины о том, что для остановки его автомобиля не было законных оснований, суд отклонил. В постановлении указано, что отсутствие в протоколе по статье 185 КУоАП информации о причине остановки транспорта не опровергает факт злостного неповиновения законному требованию работника полиции.

Суд обратил внимание на пункт 11 части первой 23 Закона Украины «О Национальной полиции». Эта норма определяет, что полиция регулирует дорожное движение, следит за соблюдением участниками правил и контролирует правомерность эксплуатации транспорта.

Кроме того, суд сослался на подпункты 2 и 3 части первой статьи 32 этого закона. Они предоставляют полицейскому право требовать документы, удостоверяющие личность или подтверждающие соответствующее право, в случаях, определенных законодательством. В частности, такое требование может быть выдвинуто при наличии достаточных оснований полагать, что человек совершил или планирует совершить правонарушение, а также если он находится в месте проведения специального полицейского контроля.

В то же время пункт 2.4 ПДД предусматривает обязанность водителя по требованию полицейского остановиться и предоставить для проверки документы, перечисленные в пункте 2.1 ПДД. Среди них — удостоверение водителя соответствующей категории.

Суд также учел, что в Украине введено военное положение. Закон «О правовом режиме военного положения» допускает проверку документов в порядке, установленном правительством.

В частности, согласно пункту 5 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №1456 от 29 декабря 2021 года, проводить такие проверки могут уполномоченные представители определенных государственных органов, в частности, Нацполиции и ВСУ, если они определены соответствующим приказом коменданта.

В конце концов, суд пришел к выводу, что происшествие случилось во время совместной отработки полицией и представителями ТЦК нарушений правил военного учета и мобилизации. По мнению суда, правоохранители действовали в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с законодательством. Нарушений в их действиях суд не установил.

Как суд наказал мужчину

Васильковский горрайонный суд признал мужчину виновным в злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского. Суд назначил мужчине штраф в 136 грн (это размер восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Также с мужчины постановили взыскать 665,6 грн судебного сбора.

Кстати, ранее полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко объяснил, что представители военкомата не имеют права самостоятельно останавливать автомобили или общественный транспорт для вручения повесток, даже находясь на блокпостах вместе с правоохранителями. Вручение повестки и остановка авто являются разными юридическими действиями: останавливать транспорт при наличии законных оснований может только полиция.

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