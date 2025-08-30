Мужчина в Киеве ударил женщину ножом за замечание: как наказали нападавшего

Осужденный мужчина / © Полиция Киева

Шесть лет за решеткой проведет 52-летний мужчина, который с ножом набросился на жительницу Киева из-за замечания относительно его поведения.

Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел в марте этого года в многоэтажке Днепровского района столицы. В полицию поступило сообщение от врачей о госпитализации женщины с ножевыми ранениями. Правоохранители выяснили, что 27-летняя жительница дома сделала замечание незнакомцу, который громко хлопал в дверь квартиры ее соседки.

В ответ мужчина достал нож и нанес женщине несколько проникающих ранений в живот. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские оперативно задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины. После завершения досудебного расследования материалы уголовного производства передали в суд.

Приговором Днепровского районного суда Киева обвиняемый признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УКУ) и назначено наказание — шесть лет лишения свободы.

