Мужчина в Киеве ударил женщину ножом за замечание: как наказали нападавшего
Мужчина с ножом напал на женщину, которая сделала ему замечание. Суд назначил нападавшему шесть лет лишения свободы.
Шесть лет за решеткой проведет 52-летний мужчина, который с ножом набросился на жительницу Киева из-за замечания относительно его поведения.
Об этом сообщила полиция Киева.
Инцидент произошел в марте этого года в многоэтажке Днепровского района столицы. В полицию поступило сообщение от врачей о госпитализации женщины с ножевыми ранениями. Правоохранители выяснили, что 27-летняя жительница дома сделала замечание незнакомцу, который громко хлопал в дверь квартиры ее соседки.
В ответ мужчина достал нож и нанес женщине несколько проникающих ранений в живот. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
Полицейские оперативно задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины. После завершения досудебного расследования материалы уголовного производства передали в суд.
Приговором Днепровского районного суда Киева обвиняемый признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УКУ) и назначено наказание — шесть лет лишения свободы.
