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ТСН в социальных сетях

Мужчина с флагом со свастикой в Киеве

Мужчина с флагом со свастикой в Киеве / © соцмережі

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин
Мужчина с флагом со свастикой в Киеве

Мужчина разгуливал по Киеву с флагом со свастикой: полиция отреагировала (фото)

Столичные правоохранители начали расследование по факту демонстрации нацистской символики.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк

В Киеве на Печерске заметили мужчину с флагом Украины, на который нанесена свастика. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Киева.

Во время мониторинга Интернета 6 июля правоохранители наткнулись на публикацию, где мужчина на улице на столичном Печерске демонстрирует флаг со свастикой. Поэтому полиция начала производство по факту демонстрации нацистской символики.

Следователи внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности. За этот поступок мужчине грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

Мужчина с флагом со свастикой в Киеве / © соцмережі

Мужчина с флагом со свастикой в Киеве / © соцмережі

Напомним, ранее в Киеве подростки развернули флаг со свастикой возле игрушки пса Патрона. В городской прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту распространения нацистской символики.

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Дата публикации
Количество просмотров
184
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