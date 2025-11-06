Мужчина облил кровью дверь бывшей и оставил ей "подарок": что ему грозит за это (чувствительные кадры)

Человек облил кровью дверь прежней и оставил ей «подарок»: что ему грозит за это / © Генеральная прокуратура Украины

Дарницкий районный суд города Киева вынес приговор 35-летнему мужчине, совершившему дерзкие хулиганские действия в отношении своей бывшей девушки. Он облил дверь ее квартиры кровью и разбросав кишки. По совокупности преступлений, включая предыдущие приговоры, мужчина проведет в тюрьме 8 лет и 1 месяц.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Детали жуткого хулиганства

Инцидент произошел в Дарницком районе. После употребления алкоголя мужчина приобрел два баллончика краски, а также необычный «набор» — кровь и кишки, купленные на рынке (вероятно, для кровянки).

На стенах общего коридора дома, где проживает бывшая девушка, он оставил нецензурные надписи краской. Кульминацией акта мести стало то, что он облил дверь и стены кровью и разбрасывал у ее двери кишки. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Наказание по совокупности преступлений

Как выяснилось, осужденный имел криминальное прошлое. Еще в 2022 году его осудили в Черниговской области за вымогательство, лишение свободы человека и грабеж. Однако, несмотря на вступление этого приговора в законную силу, под стражу его тогда не взяли.

Именно поэтому по совокупности предыдущего и нового приговоров мужчине назначено окончательное наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы. Досудебное расследование по делу проводили следователи Дарницкого РУ ГУ Нацполиции в Киеве.

Внимание! Фото содержит чувствительные кадры 18+

Мужчина облил кровью дверь и оставил кишки. / © Генеральная прокуратура Украины

