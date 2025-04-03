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- Киев
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Муж задушил собственную жену в Киеве: полиция обнародовала шокирующие детали и фото
Событие произошло 3 апреля в Дарницком районе столицы, 59-летний киевлянин набросился на 57-летнюю женщину и задушил.
В Киеве мужчина задушил свою жену.
Об этом сообщила полиция Киева.
В четверг, 3 апреля, утром в полицию поступило сообщение об убийстве в одной из многоэтажек Дарницкого района. На место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа районного управления полиции, эксперты-криминалисты и судебно-медицинский эксперт.
«В указанной квартире, на полу одной из комнат, стражи порядка обнаружили тело 57-летней женщины со следами насильственной смерти. Предварительно установлено, что женщину задушил ее 59-летний мужчина, также находившийся в доме», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленника.
По указанному факту следователи Дарницкого управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.
За совершенное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, дважды судимый командир убил мобилизованного на полигоне, а затем закопал.