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«Можно организовать уже сегодня»: в Киеве заговорили о запуске речного маршрута и цене за проезд
В Киеве могут запустить речное сообщение между станцией метро «Славутич» и Почтовой площадью.
В Киеве вполне реально уже в ближайшее время запустить речное сообщение между станцией метро «Славутич» и Почтовой площадью. Примерная стоимость проезда составит 60–80 гривен.
Об этом в эфире «Вечір.LIVE» заявил народный депутат Владимир Крейденко.
Речной транспорт между метро «Славутич» и Почтовой площадью может стоить 60–80 гривен
По словам парламентария, для запуска маршрута нужно лишь согласовать его с военной администрацией, после чего суда смогут курсировать между берегами на постоянной основе, двигаясь навстречу друг другу.
«Сейчас можно от Славутича сегодня организовать до Почтовой площади перевозки», — отметил депутат.
Он сразу уточнил, что проезд для пассажиров не будет бесплатным, хотя стоимость в будущем можно будет попытаться оптимизировать.
Относительно технического обеспечения рейсов Крейденко пояснил, что нужный флот разных модификаций находится на балансе государственных и коммунальных предприятий по всей стране. Хотя суда рассредоточены в разных регионах, чтобы избежать скопления в одной точке.
В то же время, народный избранник подчеркнул, что организация таких перевозок, как и вопрос введения реверсного движения, находятся в зоне ответственности только местных властей. По его словам, парламентарии не имеют права брать на себя функции городского самоуправления.
В Киеве построят переправы через Днепр
Напомним, в Украине планируют построить 21 резервную быстровозводимую мостовую переправу, восемь из которых построят в Киеве как альтернативу основным мостам на случай российских атак.
По словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, каждый такой переход сможет обеспечить 30-40% от нынешней пропускной способности киевских мостов.
В столице уже развернули строительные площадки, продолжаются подготовительные работы и обустройство насыпей. Первые два перехода, которые будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении, планируют завершить к концу февраля 2027 года.