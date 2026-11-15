«Можно организовать уже сегодня»: в Киеве заговорили о запуске речного маршрута и цене за проезд

В Киеве могут запустить речной транспорт / © unsplash.com

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В Киеве вполне реально уже в ближайшее время запустить речное сообщение между станцией метро «Славутич» и Почтовой площадью. Примерная стоимость проезда составит 60–80 гривен.

Об этом в эфире «Вечір.LIVE» заявил народный депутат Владимир Крейденко.

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Речной транспорт между метро «Славутич» и Почтовой площадью может стоить 60–80 гривен

По словам парламентария, для запуска маршрута нужно лишь согласовать его с военной администрацией, после чего суда смогут курсировать между берегами на постоянной основе, двигаясь навстречу друг другу.

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«Сейчас можно от Славутича сегодня организовать до Почтовой площади перевозки», — отметил депутат.

Он сразу уточнил, что проезд для пассажиров не будет бесплатным, хотя стоимость в будущем можно будет попытаться оптимизировать.

Относительно технического обеспечения рейсов Крейденко пояснил, что нужный флот разных модификаций находится на балансе государственных и коммунальных предприятий по всей стране. Хотя суда рассредоточены в разных регионах, чтобы избежать скопления в одной точке.

В то же время, народный избранник подчеркнул, что организация таких перевозок, как и вопрос введения реверсного движения, находятся в зоне ответственности только местных властей. По его словам, парламентарии не имеют права брать на себя функции городского самоуправления.

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В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Украине планируют построить 21 резервную быстровозводимую мостовую переправу, восемь из которых построят в Киеве как альтернативу основным мостам на случай российских атак.

По словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, каждый такой переход сможет обеспечить 30-40% от нынешней пропускной способности киевских мостов.

В столице уже развернули строительные площадки, продолжаются подготовительные работы и обустройство насыпей. Первые два перехода, которые будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении, планируют завершить к концу февраля 2027 года.

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