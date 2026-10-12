Можно ли пить воду из-под крана в Киеве: специалист назвал район, где не рисковал бы

Вода / © Unsplash

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Питьевая вода в Киеве соответствует нормам на границе городских сетей, но ее качество может значительно ухудшаться уже в трубах дома.

Об этом заявил заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко в интервью «Экономической правде».

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Чиновник разделил ответственность «Киевводоканала» и управляющих компаний или ОСМД. По его словам, водоканал соблюдает правила и регулярно промывает свои сети ночью. Вместо этого трубы внутри многих многоэтажек годами не обслуживают должным образом.

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«На входе в дом — спокойно. Даже не на входе, а на месте подключения дома к сетям „Киевводоканала“. А вот в доме… Я бы на Троещине, пожалуй, не рисковал», — отметил Сергей Горкуценко.

Также чиновник поднял вопрос качества реагентов для очистки воды. По его словам, предприятие хотело перейти на европейские стандарты, но регулятор (НКРЭКУ) отклонил это из-за высокой стоимости и замороженных тарифов.

«Мы все говорим о европейском качестве. А когда мы пришли в НКРЭКУ и сказали, что хотим перейти на более качественные, но более дорогие реагенты, нам сказали: „Вы что, с ума сошли? Мы будем принимать самые дешевые реагенты, но чтобы ваша вода была в нормативке“, — рассказал чиновник.

Кроме того, Сергей Горкуценко напомнил, что во время действия военного положения по всей территории Украины были введены новые, адаптированные нормативы качества питьевой воды.

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Напомним, в «Киевводоканале» объяснили, почему полная остановка Бортницкой станции аэрации не простой сценарий для врага и как город планирует действовать в случае повреждения инфраструктуры.

Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы заблаговременно подготовиться к возможным перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением из-за роста интенсивности российских обстрелов. Несмотря на то, что энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно, киевлянам советуют сформировать индивидуальные запасы как минимум на трое суток.

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