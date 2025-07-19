Мост Патона может обрушиться в любой момент: эксперт предупредил об опасности для киевлян

Мост Патона / © УНИАН

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В Киеве большая часть мостовой инфраструктуры находится в критическом состоянии. Мст Патона официально не пригоден к эксплуатации, а состояние моста Метро также оценивается как аварийное.

Об этом сообщил эксперт по городскому строительству, директор инициативы «ПроМобильность» Дмитрий Беспалов в интервью «РБК-Украина».

«Мостом Патона по всем инженерным отчетам нельзя пользоваться. Его нужно срочно капитально ремонтировать. А это фактически как построить новый мост», — заявил Беспалов.

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Капитальный ремонт мостов через Днепр стоит в среднем полмиллиарда евро, однако ни проектной документации, ни финансирования на сегодняшний день нет.

«Национальные власти несколько лет назад забрали у местных властей право быть заказчиком проекта реставрации моста Патона. Но с тех пор ничего не сделано ни документации, ни противоаварийных мер», — подчеркивает специалист.

Северный мост в направлении Троещины находится в состоянии ограниченной работоспособности. По классификации это «четвертый» уровень — на грани перехода в «пятый», то есть полную непригодность к использованию.

«Мы заходим в фазу, когда будет два варианта: либо мостопад, либо масштабное строительство и ремонт. Третьего не дано», — подчеркнул Беспалов.

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Эксперт также раскритиковал нерациональные решения прошлого, в частности, реконструкцию «турбины» перед мостом Патона, которая, по слухам, была создана на основе «эскизов» тогдашнего премьера Азарова.

«Я не присутствовал там, но могу допустить, что так могло быть. Это очень в стиле Азарова, который любил включать режим феодала и начинал давать советы. К сожалению, такие идеи одобряют и начинают выполнять, не говорят, что с этим не так. „Руководитель сказал, значит надо“», — резюмировал эксперт.

Напомним, Мост Патона был открыт более 70 лет назад и является важным инженерным сооружением столицы. Он находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения.