"Москва говорит языком крови": в ЕС отреагировали на массированную атаку на Киев

Атака на Киев 29 ноября. / © Associated Press

Предложения о мире, звучащие из России, "звучат как фарс". Свидетельством тому является массированная атака на Украину этой ночью.

Об этом заявила госпожа ЕС в Украине Катарина Матернова написала в своем Facebook.

"Пока Москва говорит на языке ракет, дронов и крови – как вчера вечером – любое предложение о мире звучит как фарс. Я возмущена и шокирована действиями России. Это так они хотят достичь соглашения? Или они просто притворяются? Или убийства и атаки более присущи им?", – подчеркнула Матернова.

Дипломатка отметила, что Россия атакует в тот момент, когда мир следит за переговорами и ждет окончания войны.

"Россия атакует в момент, когда весь демократический мир с тревогой следит за обсуждениями о возможном мирном соглашении, когда наступает холодная зима и когда Украина поражена внутренними политическими беспорядками. Все хотят мира – но только справедливого и устойчивого мира, уважающего суверенитет и достоинство Украины", –.

По ее словам, от ударов по энергетической инфраструктуре страдают дети, женщины и пожилые люди. Она акцентировала внимание на том, что накануне зимы целью россиян стала энергетическая инфраструктура. В частности, в столице произошло масштабное отключение электроэнергии, дома остались без водоснабжения.

"Это уже не первый раз - Украина ежедневно оказывается под обстрелами. Огонь направлен не на фронт, а на гражданскую инфраструктуру", - добавила она.

Напомним, этой ночью и утром армия РФ массированно атаковала Киев. В частности, утром россияне запустили "Кинжалы". В разных районах города повреждены жилые дома.

По данным властей, погибли два человека - в Святошинском и Дарницком районах. В частности, на Святошино произошло попадание "Шахеда" в здание. Пострадала семья: отец погиб, жена и сын оказались в больнице.