Мошенник с сайта знакомств: в Киеве мужчина после свидания избил и ограбил девушку

В Киеве мошенник с сайта знакомств после свидания избил и ограбил девушку.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

«При поддержании публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева суд признал 38-летнего мужчину виновным в совершении разбойного нападения на девушку, с которой он познакомился в Интернете (ч. 3 ст. 187 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина пришел в гости к девушке, однако сказал, что плохо себя чувствует и предложил встретиться в другой раз. Через некоторое время он вернулся забрать кошелек, который якобы забыл в ванной комнате.

Новый знакомый знал, что в квартире, кроме девушки никого нет, и как только она открыла дверь, гость начал ее бить и душить, собрал ценные вещи в чемодан и сбежал.

Приговором Голосеевского районного суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

