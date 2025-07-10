ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1282
Время на прочтение
2 мин

Мощный удар по Киеву: Клименко сообщил последние новости о пострадавших и последствиях

В Подольском районе обломки попали в общежитие. Погибли две женщины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 10 июля.

Атака на Киев 10 июля. / © Associated Press

Ночью на 10 июля войска агрессорки России мощно ударили по Киеву. В восьми районах столицы пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. Погибли два человека.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя киевлянка и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

Кроме того, более десяти человек ранены. Впрочем, отмечает Клименко, количество жертв будет расти.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто без помощи. На местах ударов развернули оперативные штабы", - сообщил глава МВД.

По информации Нацполиции, зафиксированы разрушения и падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах. В частности, в Подольском районе обломки попали в общежитие, где погибли две женщины.

Также в столице ограничено движение транспорта на следующих улицах:

  • Волновахская (от бульв. Вацлава Гавела)

  • Козелецка (от ул. Николая Василенко)

  • Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николая Пимоненко)

  • Юрия Ильенко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского)

  • Олексы Тихого (от пер. Чугуевского до ул. Грушецкого)

Напомним, этой ночью РФ нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 08:00 известно о 16 травмированных. Две жительницы столицы погибли.

Кроме того, армия РФ атаковала Киевскую область дронами и ракетами. Последствия вражеской атаки фиксируется в четырех районах области. По меньшей мере, один человек пострадал в Обуховском районе. В больницу попал 51-летний мужчина.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie