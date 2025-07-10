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- Киев
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Мощный удар по Киеву: Клименко сообщил последние новости о пострадавших и последствиях
В Подольском районе обломки попали в общежитие. Погибли две женщины.
Ночью на 10 июля войска агрессорки России мощно ударили по Киеву. В восьми районах столицы пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. Погибли два человека.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, в Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя киевлянка и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.
Кроме того, более десяти человек ранены. Впрочем, отмечает Клименко, количество жертв будет расти.
"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто без помощи. На местах ударов развернули оперативные штабы", - сообщил глава МВД.
По информации Нацполиции, зафиксированы разрушения и падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах. В частности, в Подольском районе обломки попали в общежитие, где погибли две женщины.
Также в столице ограничено движение транспорта на следующих улицах:
Волновахская (от бульв. Вацлава Гавела)
Козелецка (от ул. Николая Василенко)
Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николая Пимоненко)
Юрия Ильенко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского)
Олексы Тихого (от пер. Чугуевского до ул. Грушецкого)
Напомним, этой ночью РФ нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 08:00 известно о 16 травмированных. Две жительницы столицы погибли.
Кроме того, армия РФ атаковала Киевскую область дронами и ракетами. Последствия вражеской атаки фиксируется в четырех районах области. По меньшей мере, один человек пострадал в Обуховском районе. В больницу попал 51-летний мужчина.