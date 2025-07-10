Мощный удар по Киеву: Клименко сообщил последние новости о пострадавших и последствиях

Атака на Киев 10 июля. / © Associated Press

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Ночью на 10 июля войска агрессорки России мощно ударили по Киеву. В восьми районах столицы пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. Погибли два человека.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя киевлянка и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

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Кроме того, более десяти человек ранены. Впрочем, отмечает Клименко, количество жертв будет расти.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто без помощи. На местах ударов развернули оперативные штабы", - сообщил глава МВД.

По информации Нацполиции, зафиксированы разрушения и падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах. В частности, в Подольском районе обломки попали в общежитие, где погибли две женщины.

Также в столице ограничено движение транспорта на следующих улицах:

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Волновахская (от бульв. Вацлава Гавела)

Козелецка (от ул. Николая Василенко)

Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николая Пимоненко)

Юрия Ильенко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского)

Олексы Тихого (от пер. Чугуевского до ул. Грушецкого)

Напомним, этой ночью РФ нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 08:00 известно о 16 травмированных. Две жительницы столицы погибли.

Кроме того, армия РФ атаковала Киевскую область дронами и ракетами. Последствия вражеской атаки фиксируется в четырех районах области. По меньшей мере, один человек пострадал в Обуховском районе. В больницу попал 51-летний мужчина.

Дата публикации 08:48, 10.07.25 Количество просмотров 19 Житель Киева поделился пережитым во время атаки 10 июля