Мощная атака по Киеву: среди пострадавших ребенок и беременная женщина

Последствия атаки

В ночь на 14 ноября российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами, в результате чего, по меньшей мере, один человек погиб, а более двух десятков получили повреждения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них — ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте», — отметил он.

По данным полиции Киева, в результате очередной атаки РФ зафиксированы попадания БпЛА в многоэтажки в нескольких районах столицы. В общей сложности повреждено около 30 жилых домов.

Ранее сообщалось, что из-за атаки в столице были повреждены участки тепловых сетей. В некоторых жилых домах отсутствует теплоснабжение.

Также известно, что один человек погиб.