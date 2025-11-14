- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Мощная атака по Киеву: среди пострадавших ребенок и беременная женщина
В столице после вражеской атаки есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
В ночь на 14 ноября российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами, в результате чего, по меньшей мере, один человек погиб, а более двух десятков получили повреждения.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них — ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте», — отметил он.
По данным полиции Киева, в результате очередной атаки РФ зафиксированы попадания БпЛА в многоэтажки в нескольких районах столицы. В общей сложности повреждено около 30 жилых домов.
Ранее сообщалось, что из-за атаки в столице были повреждены участки тепловых сетей. В некоторых жилых домах отсутствует теплоснабжение.
Также известно, что один человек погиб.