Момент прилета "Шахеда" по дому в Киеве сняли на видео
На видео зафиксирован характерный звук мотора, вспышка и момент мощного взрыва.
Во время российской атаки на Киев 23 декабря очевидцы сняли на видео момент попадания вражеского дрона «Шахед» по жилому дому.
Соответствующий ролик появился в телеграм-каналах.
На видео видно жилую пятиэтажку и слышно характерный для «Шахеда» звук. Через несколько секунд гремит взрыв и видна вспышка огня: российский беспилотник попал в дом. Также слышен звук разбитого стекла.
Напомним, утром 23 декабря Киев атаковали российские дроны. Произошло падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе, где на уровне пятого этажа выбиты окна. Известно о пяти пострадавших, среди которых 16-летний ребенок.