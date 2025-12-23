ТСН в социальных сетях

729
1 мин

Момент прилета "Шахеда" по дому в Киеве сняли на видео

На видео зафиксирован характерный звук мотора, вспышка и момент мощного взрыва.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Поврежденный дом в Киеве

Дополнено новыми материалами

Во время российской атаки на Киев 23 декабря очевидцы сняли на видео момент попадания вражеского дрона «Шахед» по жилому дому.

Соответствующий ролик появился в телеграм-каналах.

На видео видно жилую пятиэтажку и слышно характерный для «Шахеда» звук. Через несколько секунд гремит взрыв и видна вспышка огня: российский беспилотник попал в дом. Также слышен звук разбитого стекла.

Напомним, утром 23 декабря Киев атаковали российские дроны. Произошло падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе, где на уровне пятого этажа выбиты окна. Известно о пяти пострадавших, среди которых 16-летний ребенок.

