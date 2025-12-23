Момент прилета "Шахеда" по дому в Киеве сняли на видео

Поврежденный дом в Киеве

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время российской атаки на Киев 23 декабря очевидцы сняли на видео момент попадания вражеского дрона «Шахед» по жилому дому.

Соответствующий ролик появился в телеграм-каналах.

На видео видно жилую пятиэтажку и слышно характерный для «Шахеда» звук. Через несколько секунд гремит взрыв и видна вспышка огня: российский беспилотник попал в дом. Также слышен звук разбитого стекла.

Реклама

Дата публикации 10:05, 23.12.25 Количество просмотров 37 Видео с моментом удара «Шахеда» по дому в Киеве

Напомним, утром 23 декабря Киев атаковали российские дроны. Произошло падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе, где на уровне пятого этажа выбиты окна. Известно о пяти пострадавших, среди которых 16-летний ребенок.