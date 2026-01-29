Могут ли замерзнуть канализационные сети в Киеве: в "Киевводоканале" дали объяснение

Канализация / © Pixabay

Канализация на Троещине в Киеве не замерзнет даже в сильные морозы. Сети проложены ниже уровня промерзания грунта, а стоки имеют плюсовую температуру и постоянно двигаются. Идею устройства временных уличных туалетов или выгребных ям называют безосновательной и нецелесообразной.

Об этом сообщил «Киевводоканал».

Может ли замерзнуть канализация на Троещине

В «Киевводоканале» отмечают, что находящиеся на их обслуживании канализационные сети проложены глубже уровня промерзания грунта. Кроме того, сточные воды имеют плюсовую температуру и находятся в постоянном движении, что делает невозможным их замерзание.

В то же время, коммунальщики обращают внимание на важный нюанс, который часто игнорируется в публичных обсуждениях. Трубы, идущие непосредственно от дома к первому канализационному колодцу, относятся к внутридомовым системам.

Их техническое состояние и обслуживание – ответственность балансодержателей домов, а не «Киевводоканала».

В предприятии также подчеркнули, что в микрорайоне Троещина, как и в других районах Киева, канализационные сети функционируют стабильно и обеспечивают непрерывный водоотвод, в том числе при отключениях электроэнергии. В настоящее время в столице не зафиксировано ни одного случая полного или частичного замерзания канализационных труб.

«Идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям не целесообразна и не имеет под собой реальных оснований», — отметили в ведомстве.

Коммунальщики призывают киевлян доверять только официальной информации и не поддаваться паническим настроениям, уверяя, что ситуация с канализацией в городе находится под постоянным контролем.

Ранее говорилось, что в случае отсутствия тепла и стабильного электропитания могут быть применены чрезвычайные решения властями Киева . Так, после холода в жилищах следующей опасностью может стать замерзание труб водопровода и канализации.

«Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дыра – и все. Будем делать туалеты, как в деревне», — заявил Бахматов.