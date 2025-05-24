Много пожаров и взрывов: Зеленский о ночном ударе по Киеву

Удар по Киеву ночью 24 мая / © Управление ГСЧС Киева

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ночной комбинированный удар РФ по Киеву и всей Украине ракетами и дронами.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По его словам, в столице обезвреживают части российских ракет и дронов.

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«На местах попаданий и падений обломков — везде, где нужно, — продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы. Ночью в городе было много пожаров и взрывов. Снова пострадали жилые дома, автомобили, предприятия».

Президент подчеркнул, что эта ночь была сложной для всей Украины: 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство — это иранские «шахеды», 14 баллистических ракет. Пострадали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Днепропетровская области. Повсюду били по гражданским. Есть погибшие.

«С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на Россию гораздо сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров. Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики вынудят Москву прекратить огонь», — подытожил Зеленский.

Дата публикации 10:33, 24.05.25 Количество просмотров 13 Комбинированный удар РФ по Киеву: Зеленский рассказал о последствиях

Напомним, что в ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.

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В частности, на столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд. В результате атаки в Киеве, в нескольких районах столицы есть разрушения и пострадавшие.