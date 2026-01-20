- Дата публикации
Метро Киева будет работать с изменениями из-за энергетической ситуации после обстрела: что известно
В Киеве из-за сложной энергетической ситуации после очередного вражеского обстрела метро временно будет работать с изменениями на красной и зеленой линиях, тогда как синяя ветка будет курсировать без ограничений.
В Киеве из-за сложной энергетической ситуации, возникшей в результате очередного вражеского обстрела , работа метрополитена временно будет происходить с изменениями. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Красная линия: частичное движение и ограничение
Движение поездов на красной ветке метро начнется на участке между станциями «Академгородок» – «Арсенальная».
Интервал движения составит 4:30-5:00 мин.
После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать два поезда между станциями «Левобережная» – «Арсенальная» (с учетом текущей ситуации с электроснабжением).
Ориентировочный интервал движения на этом участке – 20–25 мин.
Также отмечается, что поезда будут следовать без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».
Зеленая линия: движение во время тревоги по двум направлениям
Во время воздушной тревоги поезда на зеленой линии будут курсировать следующим образом:
между станциями «Сырец» - «Выдубичи» с интервалом 7 минут
между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» с интервалом 10 минут
Синяя линия: без изменений
На синей ветке метро движение поездов будет осуществляться без изменений.
Где следить за обновлениями
В КГГА добавили, что информацию об изменениях в движении поездов будут транслировать:
на станциях метро
через официальные страницы КГГА и Киевского метрополитена.
Напомним, что в Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший .