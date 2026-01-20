Метро Киева будет работать с изменениями из-за энергетической ситуации после обстрела: что известно

Метро

В Киеве из-за сложной энергетической ситуации, возникшей в результате очередного вражеского обстрела , работа метрополитена временно будет происходить с изменениями. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Красная линия: частичное движение и ограничение

Движение поездов на красной ветке метро начнется на участке между станциями «Академгородок» – «Арсенальная».

Интервал движения составит 4:30-5:00 мин.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать два поезда между станциями «Левобережная» – «Арсенальная» (с учетом текущей ситуации с электроснабжением).

Ориентировочный интервал движения на этом участке – 20–25 мин.

Также отмечается, что поезда будут следовать без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

Зеленая линия: движение во время тревоги по двум направлениям

Во время воздушной тревоги поезда на зеленой линии будут курсировать следующим образом:

между станциями «Сырец» - «Выдубичи» с интервалом 7 минут

между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» с интервалом 10 минут

Синяя линия: без изменений

На синей ветке метро движение поездов будет осуществляться без изменений.

Где следить за обновлениями

В КГГА добавили, что информацию об изменениях в движении поездов будут транслировать:

на станциях метро

через официальные страницы КГГА и Киевского метрополитена.

Напомним, что в Киеве фиксируют последствия комбинированной атаки: есть пострадавший .