Месть за Рождество и давление на Киев: эксперт раскрыл, зачем РФ сутки били по городу ракетами и дронами

Обстрел Украины / © ТСН.ua

В столице много разрушений, особенно на левом берегу Киева. Россияне направили свои ударные дроны по жилым многоэтажным домам. В результате удара один человек погиб и 30 получили ранения. Десять человек находятся в больницах.

Враг прицельно бил по энергетической инфраструктуре города, повреждения получила и дамба Киевской ГЭС.

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, что военно-политическая цель атаки — давление на Украину в преддверии международных переговоров и использование погодных условий для ухудшения ситуации в Киеве.

Военно-политическая цель и демонстрация силы

По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, основная цель этого воздушного удара — военно-политическая.

«В воскресенье наш президент встречается с американским. Потому и произошел этот воздушный удар, как говорится на максимальных возможностях. Им, Путин хочет продемонстрировать обоим и Трампу, и Зеленскому, что он силен как никогда, может на всех давить и повторить удар. Ко всему Путин хочет показать свою мощь и нашему народу, киевлянам. Поэтому этот удар был заранее подготовлен и исполнен. Да, его можно назвать мощным, россияне использовали 40 ракет и 519 БПЛА разных типов», — рассказывает Игорь Романенко.

Основные цели атак — энергетические объекты в Киеве и области

Эксперт отмечает, что россияне выбрали новую тактику — атаковать один отдельный регион. Если до этого они две недели атаковали Одессу и область, а затем была атака на западные области — Ровенскую, Тернопольскую и Хмельницкую, то противник переключились на Киев и область.

«Понятно почему Киев — город принятия решений. Путин хочет давить на киевлян и продолжает делать это уже четвертый год подряд. Удар был полностью спланирован, он состоял из двух волн атак. А я бы вообще сказал, что этот воздушный удар они растянули на сутки с небольшими перерывами: баллистика, крылатые ракеты, а Шахеды до вечера субботы продолжали атаковать город и область», — объясняет военный эксперт.

Удар во время морозов: зачем это РФ

Игорь Романенко добавляет, что россияне подстроили воздушный удар под прогноз погоды.

«Они посмотрели, что в ближайшее время в Киеве и области будет минусовая температура, потому и организовали такую длительную атаку. Это, по-моему, звериное, но средство воздействия на город на киевлян, потому что почти сутки раздается сигнал „воздушная тревога“, то энергетики просто не могут начать восстанавливать поврежденное оборудование. А между тем на улице стоит минусовая температура и дома без тепла и света просто замерзают. А россияне этого и желают, чтобы люди мерзли, отчаялись и требовали от власти каких-то решений», — добавляет генерал-лейтенант.

По мнению Игоря Романенко, многие попадания в жилые многоэтажки Киева — это не случайность, а прицельные удары россиян, имеющих конкретную цель.

«Это средство воздействия на людей. Путину нужно, чтобы в Киеве было как можно больше недовольных, растерянных и испуганных людей. Чтобы они убегали из города или требовали от власти решений, выгодных Путину. Это морально-психологическое давление на людей», — объясняет эксперт.

Почему бьют по дамбе Киевской ГЭС

Эксперт подчеркивает, что россияне наносили удары именно по энергетической инфраструктуре Киева. Под ударами находились столичные ТЭЦ и электроподстанции. Кроме того, под ударом оказалась Киевская ГЭС. В российских социальных сетях появилось видео, на котором видны поврежденные помещения станции и дорога на дамбе.

«Здание дамбы Киевской ГЭС строили с учетом ядерных ударов. И русские хорошо это знают. Чтобы нанести разрушения дамбе, с использованием конвенционного вооружения, нужно постараться. Это должны быть мощные ракеты весом в полтонны и более, и эти удары должны направляться более или менее в одну точку. Это очень сложно технически воплотить. Россияне пока этого не могут, но явно не работают, они наносят удары, то есть показывают, что Киевская ГЭС у них тоже под прицелом», — объясняет Игорь Романенко.

По мнению эксперта, цель таких ударов проста — запугать киевлян и превратить их жизнь в настоящий кошмар — холод, тьма и угроза потопа.

Романенко подчеркивает, что россияне не могут наносить удары по украинским АЭС, потому что это значит поставить под угрозу весь мир, поэтому бьют только по объектам по передаче электроэнергии от АЭС.

Поэтому энергетики вынуждены уменьшать на атомных станциях выработку электроэнергии, что увеличивает часы аварийных отключений света, как в Киеве так и по всей стране.

«Цель всего этого проста — прекратить поставки в дома киевлян электроэнергии, тепла, воды. Поэтому удары по Киевской ГЭС — это попытка, чтобы плохая ситуация с электроснабжением стала для Киева еще в разы хуже. Они видят, что надвигаются морозы и просто используют этот момент, чтобы как можно больше усугубить ситуацию в столице», — объясняет Игорь Романенко.

Когда ждать следующей атаки?

По мнению военного эксперта, россияне уже готовы к тому, чтобы снова атаковать Украину.

«Для того чтобы выполнить такой же массированный и комбинированный удар им нужно двое-трех суток на подготовку. Думаю, они обязательно сделают разведку того, что уже натворили в Киеве. Поэтому их разведывательные дроны залетали в город во второй половине дня субботы. Поэтому следующего массированного удара можно ожидать уже 30-31 декабря», — говорит эксперт.

Месть за Рождество и влияние на Трампа

Игорь Романенко добавляет, что массированный ракетный удар можно расценивать как месть Путина Украине за празднование Рождества не по российским канонам.

«Значительная часть украинцев уже празднуют Рождество не 7 января, а 25 декабря. Потому и удар нанесли сразу после праздников. Для Путина это важно, потому что рушатся все их каноны и российское влияние Московского патриархата на Украину. Это откровенная месть за Рождество не по-московски, а ко всему этому это намек накануне встречи Зеленского с Трампом, мол, вы здесь играете в какие-то документы, а я вам демонстрирую свою силу. И убежден, что это подействует на Трампа, чтобы у него „ничего не было“ для нашего президента, и появилась возможность включить высокомерное американское безразличие — хотите мира, договаривайтесь с Путиным. А российский диктатор делает все, чтобы отложить вопрос возможного перемирия, дальше продолжать войну и захватывать новые территории Украины», — заключает Игорь Романенко.

Напомним, продолжающаяся атака на Киев 27 декабря показала опасную тенденцию: Россия не только нарастила производство ударных дронов, но и существенно увеличила количество персонала для их обслуживания.