Мэр Киева объявил дату старта отопительного сезона

Отопление / © iStock

Несмотря на обстрелы столицы со стороны России, Киев начнет отопительный сезон, уже есть даты.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы — погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть», — написал он.

Мэр Киева сообщил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. Учитывая прогнозируемое дальнейшее снижение температуры, городские власти приняли решение о начале подачи тепла в жилые дома киевлян.

Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы стартовал в Киеве еще 3 октября по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что ответственные лица заверили городскую власть — несмотря на сложную ситуацию и изменение стратегии обстрелов, отопление в столице будет включено по графику.