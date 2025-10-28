- Дата публикации
Мэр Киева объявил дату старта отопительного сезона
Несмотря на сложную ситуацию, Киев получит тепло по плану.
Несмотря на обстрелы столицы со стороны России, Киев начнет отопительный сезон, уже есть даты.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
«29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы — погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть», — написал он.
Мэр Киева сообщил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. Учитывая прогнозируемое дальнейшее снижение температуры, городские власти приняли решение о начале подачи тепла в жилые дома киевлян.
Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы стартовал в Киеве еще 3 октября по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.
Напомним, ранее мы писали о том, что депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что ответственные лица заверили городскую власть — несмотря на сложную ситуацию и изменение стратегии обстрелов, отопление в столице будет включено по графику.