"Меня никто не осудил": бизнесмен, напавший на велосипедиста, назвал причину своего бегства

44-летнему предпринимателю Александру Хилику / © скриншот с видео

Реклама

В Подольском районном суде Киева выбирают меру пресечения 44-летнему предпринимателю Александру Хилику, который избил в центре столицы велосипедиста за замечания по парковке на велодорожке и оставил его без сознания на обочине, выехав с места происшествия.

На суде Хилик рассказал, почему уехал и не оказал помощь потерпевшему. Видео опубликовал Telegram-канал «Мы Украина».

По его словам, находившейся с ним жене стало плохо. У нее прихватил живот, и она разнервничалась из-за конфликта.

Реклама

«Женщина, которая была рядом, сказала, вы увозите ее отсюда, уезжайте, вам здесь не нужно. Женщина сказала, мы вызываем скорую. Там было много людей. Это был день Божий. Это был светлый день. Там было очень тепло. Была очень хорошая погода. И было около нас, мне кажется, четыре или пять человек. И все сказали, что мы вызываем тогда скорую. Жена попросила, потому что ей плохо, и люди сказали: уезжайте, вам это не нужно», — объяснил Хилик.

Бизнесмен подчеркнул, что сел в машину и не сразу уехал, а простоял почти минуту, поскольку не знал, как поступить.

«Извините, жена моя сидит, ей плохо, там лежит еще какой-нибудь мужчина, но с ним все нормально. Это он не один. И чтобы избежать еще большей трагедии, а это трагедия, случившееся я подумал о безопасности своей жены», — продолжил он.

Подозреваемый снова акцентировал внимание на том, что уезжал очень медленно.

Реклама

«Причем, если видеокамеры посмотреть дальше, люди мне машут руками. Прямо ну не порицание, и это есть на видео. Ни один человек меня вокруг этой ситуации не осудил. И я очень медленно уехал», — добавил он.

Ранее мы сообщали о том, что водитель Mercedes избил велосипедиста в Киеве до обморока.