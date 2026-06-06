"Мечтал стать программистом": в резонансном ДТП в Киеве погиб 12-летний сын военного

Погибший в ДТП Григорий Глушич

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У 12-летнего Григория Глушича, который погиб в результате смертельного ДТП в Киеве 5 июня, в этот день завершился последний учебный день в киевской вальдорфской школе «София». Он собирался продолжить обучение в математическом лицее, чтобы в будущем стать программистом.

Об этом сообщает hromadske, которое пообщалось с родителями одноклассников и учениками школы.

Мальчик в этом году закончил 6 класс и готовился к поступлению в лицей с математическим профилем. По словам знакомых, он был прилежным учеником и мечтал стать программистом.

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«Он был хорошим ребенком. Был ответственным и достаточно взрослым для своего возраста. Собирался переходить в другой лицей с математическим уклоном», — рассказала мама одного из одноклассников.

Одноклассники также отмечают, что мальчик активно готовился к будущему обучению и выполнял все задания, связанные с подготовкой к вступительным тестам.

«У него есть еще старшая сестра. Папа на войне. А он мечтал стать программистом. Готовился к вступительному тесту, выполнял все задания…», — рассказал его одноклассник Иван.

По словам собеседников издания, гибель школьника стала шоком для всего школьного сообщества.

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Ранее в киевской вальдорфской школе «София» сообщили о гибели в смертельном ДТП в Киеве шестиклассника Григория Глушича.

Смертельная авария в Киеве 5 июня — что известно

В пятницу, 5 июня, на Чоколовском бульваре в Киеве авто на скорости выехало на тротуар и влетело в подземный переход. С камер видеонаблюдения видно, что машина быстро приближалась к перекрестку и без торможения влетела в пешеходную зону, где находились люди.

В результате аварии на месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

Водителя «Мерседеса» из искореженного салона авто деблокировали спасатели. По данным прокуратуры, виновника ДТП неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

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