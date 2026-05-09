"Матушка земля": в Обухове устроили ночную "дискотеку" под песни РФ

Сеть разозлила видео с ночными фанатами российских песен под Киевом.

Российская музыка в Обухове / © ТСН.ua

В соцсетях появилось видео, снятое, как отмечается, в Обухове под Киевом, где неизвестные слушают ночью российскую пропагандистскую песню «Матушка земля».

Соответствующее видео было распространено местными пабликами.

«И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. „Матушка земля“ раздается посреди ночи в Обухове. Пока одни украинцы воюют, погибают и донатят последнее — другие спокойно подпевают российским песням и даже не видят в этом ничего удивительного», — отмечают в паблике.

Реакция полиции

Полиция в Киевской области прокомментировала инцидент. Правоохранители заверили, что устанавливают лиц, слушавших российские песни в Обухове.

«Полицейские зарегистрировали информацию до единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве разгорелся скандал из-за девушек, которые публично слушали и подпевали враждебным исполнителям.

