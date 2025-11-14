Мать с сыном выпрыгнули из окна, спасаясь от российского обстрела

Последствия атаки на Киев 14 ноября / © Associated Press

Во время массированного удара российской террористической армии по Киеву местная жительница Инна Высоцкая и ее 14-летний сын вынуждены были выпрыгнуть из окна второго этажа, чтобы спастись.

Об истории спасения женщина рассказала ВВС.

По ее словам, когда раздался взрыв, она бросилась к входной двери, но увидела на лестничной клетке столб огня. Тогда она заперла дверь и вернулась к окну.

«Проживаем на втором этаже. Я через окно спустила ребенка. Ребенку 14 лет, подросток. Сначала ребенка спустила, а потом уже сама начала прыгать», — рассказывала она.

Люди внизу пытались поймать мать с сыном. Но во время прыжка Инна все же травмировалась.

Сейчас женщину с сыном приютили у себя родственники.

«Очень большое горе для нас всех. Я не говорю о себе. Для нашей Украины. Потому что почему-то никто не может справиться с Россией», — сказала она.

Напомним, в результате массированной атаки на Киев, которая вызвала значительные разрушения в нескольких районах, в Деснянском районе продолжается спасательная операция. Эмоциональным символом трагедии стало отчаянное обращение местной жительницы, чьи родные оказались под завалами разрушенного дома.