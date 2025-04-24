Массовые задержания в киевском СИЗО: людей пытали и убивали

следственный изолятор / © УНИАН

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Во время операции по противодействию пыткам и бесчеловечному обращению в местах лишения свободы в Киевском следственном изоляторе произошли массовые задержания. Часть персонала СИЗО и медики действовали под контролем криминалитета.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Следователи ГБР документировали системные пытки со стороны работников пенитенциарного учреждения, где находятся около 2700 человек, с начала 2024 года. В СИЗО была обнаружена устойчивая иерархическая структура преступного влияния. Ее возглавлял так называемый «смотрящий».

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«К функционированию этой вертикали он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые фактически действовали под контролем криминалитета. Представители этой структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги с заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие, в том числе с летальным исходом», — говорится в сообщении.

В ноябре 2024 года ГБР совместно с руководством Минюста, Государственной уголовно-исполнительной службы и руководителем СИЗО инициировало кадровые изменения, фактически остановившие деятельность преступной сети. В то же время, отдельные работники изолятора остались под влиянием криминалитета.

«Уже после кадровых изменений ГБР задокументировало действия группы заключенных во главе со «смотрящим», которые при бездействии персонала вывели одного из заключенных во двор, жестоко избили его, что в конечном итоге привело к его смерти», — говорится в сообщении.

В ГБР утверждают, что сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть — подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без должной медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он скончался.

В среду, 23 апреля, ГБР на основании собранных материалов провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к преступлению.

Подозрение вручено 5 заключенным, включая «смотрящего», за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Их перевели в другие учреждения исполнения наказаний.

8 работников СИЗО — инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам — получили подозрения по следующим статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 365 — превышение власти или служебных полномочий;

ч. 3 ст. 367 — служебная халатность;

ч. 3 ст. 135 — оставление в опасности;

ч. 2 ст. 139 — неоказание помощи;

ч. 1 ст. 366 — служебный подлог;

ч. 1 ст. 358 — подделка официального документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — соучастие в преступлении группой лиц.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении дезертира, который публично призывал к свержению конституционного строя.