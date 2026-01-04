Массовая драка в метро Киева: стало известно, почему возник конфликт

Метро / Иллюстративный фото

Стала известна причина массовой драки в метро в Киеве, которая произошла на станции «Хрещатик» вечером 3 января. Полиция установила личности четырех участников.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Подробности инцидента в метро Киева

Среди задержанных двое несовершеннолетних, 2008 года рождения. Еще двое — 25 и 26 лет.

В полиции уточняют, что конфликт в метро произошел в результате словесной перепалки, переросшей в драку.

"На молодых людей 2000 и 1999 годов рождения составили административные протоколы по статьям №178 и №185 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

По статье №178 – распитие алкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде, нарушителю грозит штраф, общественные работы или административный арест на 15 суток.

По статье №185 — злостное неповиновение законным распоряжениям или требованиям полицейского, нарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы, административный арест до 15 суток.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 3 января, на станции метро «Хрещатик» в Киеве произошла массовая потасовка. Свидетелями стали пассажиры метрополитена.

Видео схватки полюднили местные телеграмм-каналы. На кадрах можно увидеть, как группа молодых мужчин бьет ногами кого-то, сваленного на пол. В этот момент полицейские задерживают, очевидно, другого, участника драки.

Личности всех участников конфликта установили: двое несовершеннолетних 2008 года рождения, другие — 25 и 26 лет.