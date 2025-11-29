Массированный удар России по Киевщине: что происходит в регионе

Спасатель на месте пожара

Реклама

Ночью, 29 ноября, россияне обстреляли Киевскую область — под атакой находились Броварской и Фастовский районы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В городе Бровары возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Реклама

Также подразделениями ГСЧС из дома эвакуированы 52 человека, из которых трое детей.

Кроме этого, в городе повреждена частная застройка и рядом припаркованные автомобили.

Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждено 20 гаражей.

На месте работают все оперативные службы взаимодействия.

Реклама

Ранее сообщалось, что кафиры обстреляли Киев. По последним данным, погиб человек, еще 10 пострадавших.