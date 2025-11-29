- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1379
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный удар России по Киевщине: что происходит в регионе
Ударные беспилотники всю ночь терроризировали Киевскую область. Обошлось без жертв, но есть разрушение.
Ночью, 29 ноября, россияне обстреляли Киевскую область — под атакой находились Броварской и Фастовский районы.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«В городе Бровары возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Также подразделениями ГСЧС из дома эвакуированы 52 человека, из которых трое детей.
Кроме этого, в городе повреждена частная застройка и рядом припаркованные автомобили.
Ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки повреждено 20 гаражей.
На месте работают все оперативные службы взаимодействия.
Ранее сообщалось, что кафиры обстреляли Киев. По последним данным, погиб человек, еще 10 пострадавших.