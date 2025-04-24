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- Киев
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Массированный удар РФ по Киеву: в каком состоянии раненые
Киевляне продолжают приходить в себя от пережитой ночи.
Пострадавшие в результате атаки РФ по Киеву находятся в разных отделениях больниц. Людям оказывается медицинская помощь.
Об этом корреспондент ТСН.ua сообщили в одной из больниц.
Два пациента в тяжелом состоянии, но стабильны. Среди пострадавших мужчины и женщины от 20 до 88 лет. У них осколочные повреждения конечностей, туловища и т.д.
Напомним, в результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек , среди которых 5 детей. В общей сложности пострадали 70 человек.