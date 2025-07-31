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Массированный удар РФ по Киеву: полицейские показали первые минуты после обстрела
В результате комбинированного удара России по Киеву есть погибшие и раненые.
Ночью 31 июля РФ атаковала Киев . В полиции показали запись с бодикамерами в первые минуты после обстрела.
Об этом пишет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Олег Белошицкий.
Ужасная ночь для Киева
Как отметили в полиции, эту ночь жители и гости столицы провели под звук смертоносных ракет и беспилотников.
«Все время патрульные были рядом: эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали людей из заваленных квартир, ограждали места обстрелов и помогали спасателям ликвидировать возгорание», — говорится в сообщении.
К сожалению, есть погибшие и раненые. Под удар попали, в том числе, жилые застройки.
"Враг цинично разрушил жилые дома, автомобили, нежилые помещения и другие объекты инфраструктуры", - добавили правоохранители.
Ликвидация последствий российских обстрелов продолжается. Подходящие службы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые могут оставаться под завалами.
Украинцев в очередной раз призывали не пренебрегать безопасностью, потому что наш враг — крайне коварен и жесток.
«Во время воздушной тревоги направляйтесь к укрытию и оставайтесь там до отбоя», — напомнили людям.
Напомним, в четверг, 31 июля, армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате российской атаки число погибших достигло 11 человек.
Также 93 человека пострадали, из них — 11 детей. Вблизи разрушенных многоэтажек продолжаются поисково-спасательные работы. В ряде районов города фиксируют значительные разрушения.