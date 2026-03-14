Массированный удар РФ по Киевщине: количество погибших возросло, среди раненых – дети (фото)

Атака на Киевщину

Реклама

В результате массированного ночного удара российской армии по Киевщине количество погибших увеличилось до пяти человек. Еще одну жертву подтвердили в Броварах - умер мужчина 1970 года рождения.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По обновленной информации, в городе Бровары подтвердилась гибель мужчины 1970 года рождения. Таким образом, количество жертв атаки в этом городе выросло до четырех.

Реклама

Еще один человек российские войска убили в Вышгородском районе Киевской области. Всего в результате ночного массированного обстрела региона погибли пять человек.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и склоняю голову в скорби», — отметил Калашник.

Еще 22 жителя области пострадали, добавил глава ОВА, среди них — трое детей.

«В Броварской общине два человека находятся в тяжелом состоянии — врачи оказывают им всю необходимую помощь, они находятся под постоянным наблюдением медиков», — отмечает Николай Калашник.

Реклама

Армия РФ продолжает приносить горе украинским семьям, разрушая города и унося жизнь мирных жителей. Чиновник подчеркнул: мы не простим этого врагу.

Россия ударила по Киевской области - последние новости

Как мы сообщали, в ночь на 14 марта российские войска нанесли удар по Броварам в Киевской области. Больше всего пострадал густонаселенный район города. Обломки сбитого дрона упали недалеко от жилого дома, повредив многоэтажки, автомобили и другие объекты. По словам мэра города, в результате атаки погибли три человека: двое в общежитии, еще один человек — в другой локации. Еще девять человек получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии.

В Броварах при ударе люди в панике выбегали из домов , ведь рядом начались пожары и раздались мощные взрывы. По словам местных жителей, один из дронов прилетел прямо возле жилых домов.