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- Киев
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Массированный удар по Киеву: взрывная волна забросила авто на дерево
Во время вражеской атаки на столицу 31 июля мощность взрывной волны была такой, что один из автомобилей оказался на дереве.
Взрывная волна в Киеве забросила автомобиль на дерево во время массированной российской атаки в ночь на 31 июля.
Об этом пишет Киев city в Telegram.
«Во время вчерашней атаки мощность взрывной волны была такой, что один из автомобилей оказался на дереве. Последствия — шокирующие», — говорится в сообщении под фото.
Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, еще 159 ранены. Среди погибших есть пятеро детей, младшему из которых два года.
Мэр столицы Виталий Кличко объявил 1 августа днем траура.
В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 8 крылатыми ракетами «Искандер-К» и 309 дронами. Основным направлением удара был Киев. Повреждения и разрушения были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, вражеская ракета разрушила целый подъезд с рядом квартир жилого дома. Людей пришлось искать под завалами.