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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Массированный удар по Киеву: взрывная волна забросила авто на дерево

Во время вражеской атаки на столицу 31 июля мощность взрывной волны была такой, что один из автомобилей оказался на дереве.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Взрывная волна забросила автомобиль на дерево

Взрывная волна забросила автомобиль на дерево

Взрывная волна в Киеве забросила автомобиль на дерево во время массированной российской атаки в ночь на 31 июля.

Об этом пишет Киев city в Telegram.

«Во время вчерашней атаки мощность взрывной волны была такой, что один из автомобилей оказался на дереве. Последствия — шокирующие», — говорится в сообщении под фото.

Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, еще 159 ранены. Среди погибших есть пятеро детей, младшему из которых два года.

Мэр столицы Виталий Кличко объявил 1 августа днем траура.

В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 8 крылатыми ракетами «Искандер-К» и 309 дронами. Основным направлением удара был Киев. Повреждения и разрушения были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, вражеская ракета разрушила целый подъезд с рядом квартир жилого дома. Людей пришлось искать под завалами.

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