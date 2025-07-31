Массированный удар по Киеву: взрыв разрушил квартиру известной ведущей

Екатерина Соляр / © из соцсетей

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В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки повреждения получил дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр.

Об этом сообщает 24 Канал.

Квартира ведущей пострадала во время атаки

Екатерина Соляр рассказала, что этой ночью она решила лечь в коридоре и именно это решение, вероятно, спасло ее.

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«В принципе, я жива… Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм», — говорит Екатерина после атаки.

Ведущая также показала фото из своей квартиры после обстрела.

Квартира Екатерины после обстрела / © 24 канал

Квартира Екатерины после обстрела / © 24 канал

По словам ведущей, в результате взрыва в доме вырвало дверь, также на кадрах можно увидеть выбитые окна.

«Рядом возле меня стояла Сретенская свеча, возможно это именно она… Передана мне из Львова», — добавила Екатерина Соляр.

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Напомним, в Киеве в результате российского удара дронами и ракетами количество погибших увеличилось до шести. Среди них — шестилетний ребенок.